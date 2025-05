Verstappen beffa le McLaren a Imola, Hamilton ai piedi del podio

Red Bull festeggia quattrocento Gran Premi in Formula Uno con la sensazionale vittoria di Max Verstappen in quello del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Ad Imola il quattro volte campione del mondo olandese beffa le McLaren con l'aiutino di un pit stop in regime VSC (Virtual Safety Car), mettendo a segno la seconda vittoria stagionale dopo quella di un mese e mezzo fa in Giapponee la quatrta di fila sul circuito intitolato ad Enzo e Dino Ferrari. Superato al via con una staccata da manuale da parte di Verstappen al Tamburello, Oscar Piastri chiude terzo dietro al compagno di squadra Lando Norris che sfrutta il vantaggio di un treno di gomme nuove montate dall'inglese (e da Verstappen, ma non dallo stesso Piastri) in occasione della Safety Car causata dalla necessità di rimuovere la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli (noie all'acceleratore), capolinea di una gara non troppo brillante per il pilota italiano.