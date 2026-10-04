Volley, Serie A1 donne: vincono Conegliano, Chieri e Novara

Al Palaverde di Villorba, le campionesse d'Italia della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano imperversano sulla Granda Volley Cuneo, che si arrende in un'ora e venti con parziali chiusi a 13, 15 e 20. Con Fahr e Gabi a riposo e Haak e Wolosz usate solo per brevi momenti nel doppio cambio, a prendersi la scena è Adigwe, MVP con 14 punti e il 45% dal campo. Stessi punti anche per Zhu, ma buona prova anche della tedesca Cekulaev, che chiude a 9 (58%). La nota più positiva per coach Tisci è la prestazione di Ferrarini, 9 punti con l'88% di efficienza.