Volley, Serie A1 donne: vincono Conegliano, Chieri e Novara

Si è chiusa la prima giornata della stagione 2026-27 della LVF A1 Fineco, la massima serie femminile di volley. Dopo il 3-0 di Milano nell'anticipo del sabato, altre quattro squadre hanno conquistato l'intera posta in palio, mentre due match sono finiti al tie-break.
Fuochi d'artificio a Palazzo Wanny per il big match di giornata tra la Savino Del Bene Scandicci e la Reale Mutua Fenera Chieri. Dopo due ore e mezza di partita, sono le collinari di coach Negro a festeggiare, prendendosi il tie-break con il punteggio di 11-15. Le toscane vanno due volte in vantaggio 25-22, ma Chieri trova prima il pareggio nel finale di secondo parziale (23-25) e poi fa il 2-2 con la quarta frazione vinta 21-25. A giocare un ruolo determinante la regia di Van Aalen, MVP della gara grazie ad una distribuzione perfetta. Le tre laterali Németh, Nervini e la nuova arriva Egglestone fanno 65 punti in tre, Lubian si presenta da ex firmando 15 punti con ben 6 muri. Alle padrone di casa non bastano i 25 punti di Van Ryk.
Non è da meno il derby del Ticino tra la Laica Cioccolato Uyba e l'Igor Gorgonzola Novara. Dopo due ore e venti di gioco, sono le novaresi a prendersi i due punti al Biella Forum, palazzetto casalingo temporaneo delle farfalle. È proprio la squadra di coach Enrico Barbolini a partire meglio, andando avanti 25-22. La reazione delle ragazze di coach Massimo Barbolini non si fa attendere e prima le ospiti impattano lasciando le avversarie a 15, poi effettuano il sorpasso con il 19-25 del terzo gioco. Ma spinte da una Grozer già in palla, autrice di 26 punti a fine partita, le bustocche trovano la forza per pareggiare vincendo il quarto set 25-22. Il tie-break è un testa a testa che nel finale prende la via di Novara, trascinata dai 24 punti di Tolok (4 ace, 3 muri). In generale, ottima prova di squadra per le piemontesi, ben innescate dalla solita, preziosa regia di Cambi.
Al Palaverde di Villorba, le campionesse d'Italia della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano imperversano sulla Granda Volley Cuneo, che si arrende in un'ora e venti con parziali chiusi a 13, 15 e 20. Con Fahr e Gabi a riposo e Haak e Wolosz usate solo per brevi momenti nel doppio cambio, a prendersi la scena è Adigwe, MVP con 14 punti e il 45% dal campo. Stessi punti anche per Zhu, ma buona prova anche della tedesca Cekulaev, che chiude a 9 (58%). La nota più positiva per coach Tisci è la prestazione di Ferrarini, 9 punti con l'88% di efficienza.
Partita molto equilibrata a Pesaro tra la Megabox Ond. Savio Vallefoglia e l'Omag Consolini Volley 1907. Dopo il primo set vinto dalle ospiti 22-25, le ragazze di coach Pistola conquistano gli altri tre 25-23, 25-23 e 25-20. Per le biancoverdi da segnalare i 20 punti di Bolzonetti e i 29 in coppia, con 8 muri totali, delle centrali Kochurina e Candi. Tra le romagnole molto bene Bracchi e Adelusi, a segno entrambe con 21 punti.
Stesso risultato al PalaFacchetti di Treviglio, dove la ChorusLife Volley Bergamo festeggia contro la Cbf Balducci Hr Macerata. La squadra di coach Cervellin non trema nelle prime due frazioni (25-17 e 25-23), rischia la rimonta facendo rientrare le arancionere (16-25), ma poi guadagna tre punti con il 25-21 finale. Brilla subito la luce dell'ex di giornata Allaoui, MVP dell'incontro, al suo fianco bene Pietrini (18) e Kipp (14). Per coach Lionetti 22 punti di Decortes e 15 di Gardini.
Infine, senza storia lo scontro tra le due neopromosse. La Valsabbina Millenium Brescia fa il suo esordio stagionale al PalaGeorge subendo un netto 0-3 contro la Cda Volley Talmassons FVG. Le giallonere di coach Solforati cedono a 15 primo e terzo set e a 19 il secondo, surclassate in tutti i fondamentali: 6 ace a 0 e 14 muri a 1 per le friulane. A condire la buona serata di coach Parazzoli anche i 20 punti di Frosini (51% di efficienza).