F1 BAHRAIN

Hamilton: "Max velocissimo ma il GP è un'altra storia". Leclerc: "Ho pagato il prezzo delle mie scelte"

I due ferraristi non si sbilanciano più di tanto sulle chances delle Rosse nella sedicesima tappa stagionale

di Stefano Gatti
03 Ott 2026 - 12:42
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Nelle prime dichiarazioni ai microfoni dopo la qualifica malese, Lewis Hamilton e Charles Leclerc individuano nel degrado gomme e nelle relative strategie la chiave del Gran Premo del Bahrain. Il sette volte iridato punta ad aggiungere un nuovo capitolo alla sua storica rivalità con Max Verstappen, mentre il monegasco spera che una scelta poca felice nell'assetto da qualifica possa invece rivelarsi positiva sulla distanza della gara di Sepang.

LEWIS HAMILTON

"Fantastico, mai visto tanta gente qui a Sepang, quanta energia! Abbiamo fatto tanti cambiamenti nel corso dei tre turni di prove libere e l'ultimo proprio in vista della qualifica si è rivelato particolarmente azzeccato. Siamo riusciti ad avvicinarci a Verstappen ma lui ha un passo gara velocissimo. Per ora sono molto contento ma la gara rischia di essere tutta un'altra storia. Fa caldissimo e queste condizioni aumentano la portata della sfida per quanto riguarda le gomme. Saranno sotto pressione fin da via e anche il vento potrebbe giocare un ruolo importante".  

CHARLES LECLERC

"A me piace molto la macchina puntata sul davanti ma oggi avevo tanto degrado sul posteriore e ho fatto molta fatica. Sono stato fin troppo aggressivo con il set up. Ho pagato un po' il prezzo delle mie scelte ma devo riconoscere che Lewis ha fatto un super giro. Ad ogni modo su piste come questa tutto si gioca in gara. Io ho fatto una scelta particolare, domani vedremo se ho avuto ragione".

FREDERIC VASSEUR

"È stata una buona qualifica. Max vola ma nel complesso siamo andati bene. Forse Leclerc nell'ultimo time attack era un po' sulla difensiva dopo un errore fatto in precedenza alla curva cinque. La gara sarà decisa dal degrado gomme che sarà alto ma presenta anche un’incognita: ci saranno tante scelte diverse da squadra a squadra". 

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