Hamilton: "Max velocissimo ma il GP è un'altra storia". Leclerc: "Ho pagato il prezzo delle mie scelte"

"Fantastico, mai visto tanta gente qui a Sepang, quanta energia! Abbiamo fatto tanti cambiamenti nel corso dei tre turni di prove libere e l'ultimo proprio in vista della qualifica si è rivelato particolarmente azzeccato. Siamo riusciti ad avvicinarci a Verstappen ma lui ha un passo gara velocissimo. Per ora sono molto contento ma la gara rischia di essere tutta un'altra storia. Fa caldissimo e queste condizioni aumentano la portata della sfida per quanto riguarda le gomme. Saranno sotto pressione fin da via e anche il vento potrebbe giocare un ruolo importante".