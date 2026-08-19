FORMULA 1

Gp Olanda, Vasseur avvisa: "Zandvoort è una pista impegnativa, ma la Ferrari è pronta"

Il team principal del Cavallino: "La seconda parte della stagione inizia da qui, fin dalla sprint dovremo fare bene dai primi giri"

19 Ago 2026 - 14:25
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© Getty Images

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Chiusa la pausa estiva, torna la Formula 1 con il Gran Premio di Olanda e la Ferrari vuole farsi trovare pronta, come spiega il team principal, Fred Vasseur: "Zandvoort segna l'inizio della seconda parte della stagione: il nostro approccio resta lo stesso, affrontare una gara alla volta concentrarci su noi stessi. Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti per quella che ci aspettiamo essere una competizione molto serrata".

Si riparte anche dalla gara sprint: "Come sempre con il formato Sprint, avremo a disposizione una sola sessione di prove libere prima della Sprint Qualifying, il che rende ancora più importante la preparazione e il fatto di riuscire a fare tutto nel modo giusto fin dai primi giri. Zandvoort è una pista impegnativa sia per i piloti sia per le vetture e il nostro obiettivo sarà metterci nella migliori condizioni possibili per sfruttare al massimo le opportunità che si presenteranno". 

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