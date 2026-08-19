Gp Olanda, Vasseur avvisa: "Zandvoort è una pista impegnativa, ma la Ferrari è pronta"

Si riparte anche dalla gara sprint: "Come sempre con il formato Sprint, avremo a disposizione una sola sessione di prove libere prima della Sprint Qualifying, il che rende ancora più importante la preparazione e il fatto di riuscire a fare tutto nel modo giusto fin dai primi giri. Zandvoort è una pista impegnativa sia per i piloti sia per le vetture e il nostro obiettivo sarà metterci nella migliori condizioni possibili per sfruttare al massimo le opportunità che si presenteranno".