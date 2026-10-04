Verstappen vince il GP-caos di Sepang davanti ad Antonelli e Hamilton

Max Verstappen vince a Sepang un Gran Premio del Bahrain dallo svolgimento inizialmente caotico ,scattato con un'ora e mezza di ritardo dal programma originale prima a causa di un nubifragio e poi per problemi al software delle power unit di alcune monoposto (Verstappen e le due Ferrari) nei giri dietro la Safety Car del primo tentativo di partenza. Sul podio con il quattro volte campione del mondo olandese (alla sua prima vittoria del 2026 - la 72esima della carriera - dopo la prima pole stagionale) salgono Kimi Antonelli e Lewis Hamilton che supera a due giri dalla fine Isack Hadjar che aveva appena ereditato il terzo posto da George Russell, costretto alla resa in fase di Safety Car a cinque giri dalla bandiera a scacchi. Chances di vittoria compromesse fin dal via per la Ferrari: Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno preso entrambi il via con mescola soft su pista ancora bagnata, naufragando inizialmente in coda al gruppo.