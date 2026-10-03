Pole di Verstappen a Sepang, la Ferrari in prima fila con Hamilton

Pole position di Max Verstappen nelle qualifiche del Gran Premo del Bahrain in Malesia. Il quattro volte campione del mondo la mette a segno con il tempo di un minuto, 35 secondi e 130 millesimi. Per l'olandese si tratta della prima pole stagionale: l'ultima risaliva al GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale dello scorso anno. Secondo tempo per Lewis Hamilton che nel secondo e ultimo time attack del Q3 porta in prima fila la Ferrari con un ritardo di 298 millesimi dall'autore della pole. Terzo tempo per Isack Hadjar che perderà però cinque posizioni in griglia per la sostituzione della power unit Ford della sua Red Bull. Quarto tempo per Kimi Antonelli che precede Charles Leclerc e le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Solo ottavo George Russell che precede Pierre Gasly e Gabriel Bortoleto. Per effetto della penalità di Hadjar, Antonelli e Leclerc prenderanno il via dalla seconda fila, seguiti dalle due McLaren in terza fila e da Russell e dallo stesso Hadjar in quarta. Per il leader del Mondiale una qualifica tutta in salita, con un tempo cancellato per track limits nel Q2 e quindi la possibilità di fare un solo time attack nella fase finale.