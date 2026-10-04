Nfl, i Colts esultano a Londra: Commanders sconfitti 30-13

I Colts hanno così buon gioco verso la rimonta, con Taylor grande protagonista e il primo touchdown che vale il sorpasso. Indianapolis chiude a metà gara sul 10-6 e prende il largo nella ripresa, ancora con Taylor a firmare il +11. Burks prova a rimettere in gioco i suoi (17-13), ma ormai la formazione dell'Indiana è in puro controllo. Il terzo quarto si chiude sul +7 e nell'ultimo periodo, il touchdown firmato dal quarterback dei Colts chiude definitivamente i giochi. Un altro field goal stabilisce il punteggio sul 30-13 e spegne definitivamente le speranze dei Commanders, affondati proprio dopo aver perso il proprio leader: errori su errori, qualche penalità di troppo e poca lucidità. A Londra, festeggiano dunque gli Indianapolis Colts, che raddrizzano il proprio record stagionale: due vittorie e due ko. Terza sconfitta, invece, per Washington.