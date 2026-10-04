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Nfl, i Colts esultano a Londra: Commanders sconfitti 30-13

La grande prova di Taylor e l'infortunio di Mariota risolvono il match a favore di Indianapolis, terza sconfitta per Washington 

04 Ott 2026 - 20:23
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Londra e l'Europa tornano a ospitare l'Nfl, e non manca lo spettacolo nella capitale britannica durante la gara trasmessa su Mediaset. Il Tottenham Hotspur Stadium assiste infatti alla rimonta degli Indianapolis Colts sui Washington Commanders, in svantaggio per 6-0 nel primo quarto e poi vittoriosi 30-13. La svolta avviene proprio nel periodo iniziale, con l'infortunio di Mariota, quarterback di Washington (che a sua volta sostituiva Jayden Daniels), che dà il via al ribaltone vincente di Indy: Taylor è il trascinatore, con due touchdown.

© Getty Images

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LA PARTITA

Non c'è storia nella Week 4 e nel match disputato a Londra, nella cornice del Tottenham Stadium. Gli Indianapolis Colts infatti prendono il largo nella ripresa e sconfiggono 30-13 i Washington Commanders, che pagano l'infortunio subito da Mariota. Sotto gli occhi di Wayne Rooney e Simone Biles, la formazione della Capitale ha una partenza migliore, volando sul 6-0 nel primo quarto, che però è negativo per il ko della star Mariota. Quest'ultimo subisce un infortunio al ginocchio e deve arrendersi, rinunciando a giocare il resto del match. Ne fa le veci il rookie Kaliakmanis, che alterna grandi lanci e ottime giocate agli errori di gioventù, non riuscendo a comandare perfettamente le azioni dei suoi.

I Colts hanno così buon gioco verso la rimonta, con Taylor grande protagonista e il primo touchdown che vale il sorpasso. Indianapolis chiude a metà gara sul 10-6 e prende il largo nella ripresa, ancora con Taylor a firmare il +11. Burks prova a rimettere in gioco i suoi (17-13), ma ormai la formazione dell'Indiana è in puro controllo. Il terzo quarto si chiude sul +7 e nell'ultimo periodo, il touchdown firmato dal quarterback dei Colts chiude definitivamente i giochi. Un altro field goal stabilisce il punteggio sul 30-13 e spegne definitivamente le speranze dei Commanders, affondati proprio dopo aver perso il proprio leader: errori su errori, qualche penalità di troppo e poca lucidità. A Londra, festeggiano dunque gli Indianapolis Colts, che raddrizzano il proprio record stagionale: due vittorie e due ko. Terza sconfitta, invece, per Washington.

Grande spettacolo a Londra per la Nfl: vip e pienone allo stadio del Tottenham

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