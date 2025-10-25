Verstappen all'attacco, Leclerc e Antonelli inseguono. Norris al top sul passo gara

Terzo tempo per Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes (+0.174), fin qui candidato ad un weekend da protagonista. L'italiano precede Lando Norris (che al pari di Verstappen aveva saltato le FP1), autore del quarto tempo a 215 millesimi dall'olandese ma decisamente il più "in palla" nella seconda mezz'ora di prove, dedicata ai test sul passo-gara: irraggiungibile per tutti quello mostrato dal pilota inglese della McLaren. A chiudere la top five è Lewis Hamilton (+0.300) che si riprende la SF-25 ceduta in apertura di giornata ad Antonio Fuoco, pilota Ferrari nel WEC (World Endurance Championship). Sesto tempo per George Russell con l'altra Mercedes W15, mentre non scopre ancora le sue carte(oppure è ancora alla ricerca della forma perduta) il leader del Mondiale Oscar Piastri che non va oltre la dodicesima prestazione da qualifica (a 840 millesimi da Verstappen) e accusa un discreto ritardo dal proprio compagno di squadra anche sul ritmo di gara.