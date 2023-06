Verstappen: “Non penso ai record, voglio divertirmi”

GP SPAGNA

Alonso: “Forse rendiamo la vita troppo semplice a Max, dobbiamo indurlo all’errore”. Hamilton: "Qui capiremo i nuovi aggiornamenti"

© Getty Images Alla vigilia del Gran Premio di Spagna di Formula 1, arrivano le prime parole dei protagonisti. Max Verstappen si è focalizzato tanto sul suo futuro: “Voglio divertirmi e godermi questi momenti, non penso ai record”. Più concentrato sul presente, invece, Fernando Alonso: “Sono contento di Monaco, dobbiamo indurre Max all’errore”. Fiducioso anche Lewis Hamilton: “Questa pista è perfetta per capire i nuovi aggiornamenti Mercedes”.

Verstappen si è mostrato felice di aver messo alle spalle lo scorso GP, portando a casa il massimo risultato in un weekend tutt’altro che semplice: “Non so è quello di Monaco è stato il miglior weekend ma è stato molto positivo, pensavamo non fosse il migliore per noi. La qualifica è molto caotica. Anche la gara con la pioggia è stata frenetica, non è la cosa migliore se sei davanti. Quando ho tagliato il traguardo ho pensato che finalmente quel weekend fosse terminato. Ora siamo finalmente in una pista in cui queste macchine si risvegliano. Non vedevo l’ora che arrivasse questo Gran Premio. Futuro? Voglio migliorare me stesso e godermi questi momenti. Non ho mai avuto l’obiettivo di battere dei record. È anche importante divertirsi. Sicuramente punterò a vincere più gare possibili”.

Anche Alonso è tornato sul Gran Premio di Montecarlo, evidenziando i piccoli passi di Aston Martin verso il gradino più alto del podio: “Sono contento di quello che è accaduto a Monaco. Lottare per la pole position ed essere secondi di soli 84 millesimi è stato positivo. Abbiamo fatto uno step dal terzo gradino del podio al secondo, ora manca l’ultimo passo. Max? Forse gli rendiamo la vita troppo semplice pensando che sia più veloce di alcuni secondi, dobbiamo indurlo all’errore”.

Hamilton, invece, ha parlato dei grandi aggiornamenti portati da Mercedes a Monaco, focalizzandosi sull’importanza del prossimo Gp: “Questa pista è perfetta per capire dove siamo in termini di prestazioni dopo i nuovi aggiornamenti”.