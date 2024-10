Vasseur tuona contro la Red Bull: "T-Tray? Se fosse vero sarebbe più che barare"

"Se progetti qualcosa per cambiare assetto tra qualifica e gara è illegale. Sarebbe più che barare". Frédéric Vasseur, team principal della Ferrari ci va giù duro, e dopo le qualifiche della Sprint ad Austin si è schierato pesantemente contro la Red Bull in merito all'utilizzo del T-Tray, ossia un dispositivo che permette alzare e abbassare l'altezza da terra della vettura in regime di parco chiuso. Dispositivo vietato e che poi ha portato a un accordo tra la stessa scuderia austriaca e la FIA.