Qualifiche Sprint: pole di Verstappen, prima fila per Russell. Leclerc e Norris alle loro spalle

Pole position Sprint per Max Verstappen ad Austin. Il tre volte campione del mondo chiude la missione in un minuto, 32 secondi e 833 millesimi. Prima fila per George Russell. Ferrari al via dalla seconda linea con Charles Leclerc, affiancato da un deluso Lando Norris. Terza fila per Carlos Sainz e per la sorpresa Nico Hulkenberg con la Haas spinta dalla power unit Ferrari. Dalla quarta fila scatteranno invece Lewis Hamilton con l'altra Mercedes e Kevin Magnussen che completa lo splendido venerdì della Haas nella gara di casa (una delle tre in realtà con Miami e Las Vegas). Q3 e top ten delle qualifiche per Yuki Tsunoda con la VISA Cash App RB e per un sempre più convincente Franco Colapinto con la Williams powered by Mercedes. Fuori al Q2 Sergio Perez con la Red Bull. Ancora più clamorosamente eliminato già nel Q1 Oscar Piastri, che nella fase iniziale delle qualifiche era stato autore di un settimo tempo prontamente cancellato per track limits.