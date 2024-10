Verstappen: "Sono molto soddisfatto". Leclerc: "Giro un po'... pasticciato"

"Per ora tutto bene, anche se il risultato della qualifica Sprint non è quello che ci aspettavamo. Siamo andati bene nel Q1 e nel Q2, poi abbiamo perso un po' di passo nel Q3 con la soft. Mi aspettavo almeno na monoposto in prima fila ma siamo tutti vicini e ci sono state molte differenze a seconda della mescola: Mercedes e Red Bull vanno meglio di noi con la soft, noi siamo a posto con la hard. Puntiamo quindi a fare bene nella Sprint. Leclerc non ha fatto grossi errori ma sui dossi forse ha perso qualche millesimo. Per quanto riguarda il caso Red Bull legato al T-Tray, non conosco i dettagli ma non si può cambiare assetto tra prove e gara e -se questo è successo - la cosa è molto grave. Non era legale nemmeno l'ala posteriore delle McLaren a Baku. Siamo tutti al limite ma... andare oltre significa barare".