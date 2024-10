Formula 1, Red Bull ammette: "Abbiamo un sistema per modificare l'altezza dell'auto"

La Red Bull ha ammesso di avere un sistema per modificare l'altezza del T-Tray, componente del fondo che viene investita per prima dai flussi d'aria e dunque decisiva per l'aerodinamica della vettura: questo riporta la Bbc citando un portavoce del team campione del mondo in carica di Formula 1. "Il dispositivo esiste ma non è accessibile una volta che la vettura è assemblata e pronta a scendere in pista" le parole attribuite alla Red Bull, si tratterebbe in pratica di un ammortizzatore che può alzare e abbassare l'altezza da terra della vettura in regime di parco chiuso.