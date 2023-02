Vasseur: "Soddisfatto dei miei piloti. Carlos è solido, Charles è maturato"

© Getty Images

"È una fase preliminare, ma le sensazioni sono buone. Era importante fare chilometri, stiamo sviluppando il piano previsto. La Ferrari è un grande team, le sensazioni sono positive e tutto è andato bene. Tutti i team di Formula 1 hanno lo stesso Dna, ma qui le motivazioni e la passione che circonda la squadra sono più evidenti. Quando sei un concorrente però, lo sei in Italia come in altri Paesi". Nel corso della prima conferenza stampa dei Team Principal della nuova stagione, Frederic Vasseur non si sbilancia più di tanto sui primi giri della SF-23 prima nelle mani di Carlos Sainz e poi in quelle di Charles Leclerc. Troppo presto per precisare meglio le ambizioni ferrariste, bisognerà attendere la conclusione dei tre giorni di test ed in particolare il "time attack" di sabato pomeriggio, ad una settimana esatta dalle qualifiche del GP del Bahrain.