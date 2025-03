Vasseur serra le fila: "Siamo frustrati, ma la strada è giusta"

"La vittoria di Lewis nella gara Sprint è stata importante ma non dipendeva certo da essa la bontà del nostro progetto, che è ovviamente di portata ben più ampia. Certo, vincere con sette secondi di vantaggio è stata una grande dimostrazione di superiorità in quella occasione. Quanto all'arrivo di Lewis, non c'è nulla di clamoroso nel clamore che ha suscitato, perché questa è la Ferrari. Qui nulla è normale, a partire dalla passione che la circonda. Tantomeno nulla di... artificiale. Noi non abbiamo forzato la mano, non siamo andati a caccia di facili entusiasmi. Non abbiamo nemmeno fatto una presentazione vera e propria della macchina. Semmai sono stati i media a dare grande risalto alla nuova avventura di Lewis. Quanto a Leclerc, beh Charles al momento è un po' meno sotto i riflettori ma è un ragazzo intelligente. Ha compreso la situazione e la sta sfruttando a suo favore, prendendosi più tempo per se stesso, per approfondire il rapporto con il suo lato del garage ed è quindi concentrato al cento per cento sugli aspetti strettamente sportivi del suo lavoro.