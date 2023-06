Vasseur: "Quando mantieni troppo a lungo la stessa filosofia, non riesci più ad evolvere"

FORMULA 1

Il Team Principal e General Manager delle Rosse spiega la svolta della Scuderia, i piloti ottimisti... ma non troppo

© Getty Images "È stata una giornata intensa visto che avevamo diverse cose nuove da provare in macchina e programmi differenti per le due vetture. Di sicuro direi che si è trattato di un venerdì produttivo perché abbiamo completato tutte le prove che intendevamo portare avanti anche se in questo momento non è facile capire esattamente dove siamo in termini di prestazione. Continueremo a lavorare anche domani per cercare di fare dei passi avanti in modo da sentirci più a nostro agio in macchina e poi vedremo dove riusciamo a piazzarci. Per quanto si è visto oggi è abbastanza chiaro che Red Bull sia davanti, mentre il resto del gruppo è veramente molto compatto." Charles Leclerc analizza così il lavoro della Scuderia nel venerdì di prove di Barcellona. Sulla stessa linea di pensiero il suo compagno di squadra Carlos Sainz.

"Avevamo molti nuovi particolari da provare oggi sulla vettura e così siamo stati impegnati in diversi cambi di set-up per analizzare le differenze tra le varie componenti nel corso delle due sessioni. Abbiamo anche girato con tutte e tre le mescole quindi direi che abbiamo completato una buona giornata di preparazione per il resto del fine settimana. Voglio ringraziare tutte le persone che erano sugli spalti oggi: è stato bellissimo vedere così tanti sostenitori già in pista al venerdì."

A tirare le somme è il team leader Frederic Vasseur che si concentra sul differenziale di prestazioni della SF-23 in configurazione prova e poi gara.

"Qui abbiamo portato molte novità ma attenzione, non si tratta di una macchina nuova. È fondamentale: quando resti a lungo fedele alla stessa filosofia, non riesci ad evolvere più di tanto. Non è stata una decisione semplice da adottare. Vediamo se questa svolta - che è un passo in avanti, molto promettente - porterà frutti già qui o nei prossimi fine settimana". Lottiamo sempre per la pole al sabato, e questo avviene fin da inizio stagione, poi però non siamo redditizi in gara. Con il nuovo pacchetto puntiamo a colmare questa lacuna. Ci saranno altre novità anche nelle prossime gare".