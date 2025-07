Ferrari, quanto vale il podio di Leclerc a Spa-Francorchamps?

Ai piedi del podio nella Sprint della vigilia, sul terzo gradino del podio stesso nel Gran Premio del Belgio: un piccolo passo per Charles Leclerc o un grande balzo per la Ferrari, almeno in prospettiva? Nervoso e felice, il monegasco ha ravvivato grazie al suo battibecco via radio con Bryan Bozzi l'andamento monotematico della sua gara domenicale, nella terra di mezzo tra le irraggiungibili McLaren e la necessità di non non potersi permettere la minima sbavatura, per non finire nelle grinfie di Max Verstappen. Charles ha tenuto duro e a fine GP era (se non proprio felice), quantomeno soddisfatto.