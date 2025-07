Bandiera rossa a Spa: la pioggia ritarda la partenza di oltre un'ora. Ed è polemica

Il Gp del Belgio in programma a Spa è partito con un'ora e venti di ritardo rispetto al programma. Colpa della pioggia e dell'asfalto bagnato che hanno costretto la direzione gara a esporre la bandiera rossa durante il giro di formazione. Le monoposto sono rientrate ai box e i piloti usciti dalle auto in attesa di novità. Non sono mancate le polemiche: Lando Norris e Max Verstappen, in particolare, hanno chiesto delucidazioni poiché consideravano la pista praticabile.