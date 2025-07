Marko: "Verstappen resta in Red Bull nel 2026"

"Posso confermare che Max Verstappen guiderà per la Red Bull nel 2026". Alle voci dimercato che hanno investito negli ultimi tempi il campione olandese mette in qualche modo la parola fine anche Helmut Marko, storico consulente della scuderia austriaca e uomo molto vicino a Verstappen, confermando ai microfoni di Sky Germania che il quattro volte iridato resta in Red Bull. Lo stesso pilota dopo Spa-Francorchamps si era sbilanciato dicendo di non voler (più) lasciare la squadra con la quale ha vinto i suoi quattro titoli: "Il mio obiettivo è restare in Red Bull" aveva detto Max.