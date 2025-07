Hamilton, Antonelli e Alonso partiranno dalla pit-lane a Spa

Sarà un GP del Belgio di F1 ancora più complicato del previsto per Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli e Fernando Alonso. Dopo aver vissuto delle qualifiche molto negative per vari motivi, i tre piloti saranno costretti a partire dalla pit-lane anziché dalle ultime tre file. Il motivo? Hanno sbloccato il quinto motore utilizzando numerose nuove componenti e la Fia ha applicato il regolamento tecnico, che prevede la partenza dai box. Non avendo niente da perdere, Ferrari, Mercedes e Aston Martin hanno approfittato della situazione per fornire una nuova power-unit e provare a risalire in classifica.