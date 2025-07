Leclerc: "Con Verstappen dietro non è facile". Hamilton: "Inizio a capire gli aggiornamenti"

"Avere Verstappen alle costole per tutta la gara non è mai semplice. All'inizio era complicato, non avevo il carico aerodinamico di Max e delle McLaren, poi l'asfalto si è asciugato e il mio passo è migliorato. Con Verstappen dietro però - lo ripeto - non è mai facile. La pressione è alta in queste condizioni di gara: appena metti una ruota fuori dalla traiettoria ideali trovi il bagnato o la pista bagnata. Sbagliare è facile, per questo ho chiesto al mio ingegnere di non parlarmi via radio: non avevo bisogno di consigli oggi, altre volte invece sì. Gli ultimi aggiornamenti hanno funzionato: è un buon inizio sono felice di questo podio, lo dedico al team e alla gente in fabbrica a Maranello. Speriamo di poter mettere più pressione alla McLaren da qui in avanti".