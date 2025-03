Ferrari, Vasseur promuove la coppia Leclerc-Hamilton: "La competizione interna migliora le performance"

Nonostante il team principal della Ferrari non voglia sbilanciarsi, l'obiettivo di lottare per il Mondiale è chiaro, anche se i test hanno confermato come sia necessario lavorare ancora a fondo per ridurre il distacco da scuderie come McLaren, Red Bull e Mercedes: "Abbiamo due piloti di punta. Sono entrambi in grado di vincere gare e lottare per il Mondiale. Vogliamo imporci con entrambi e spero che tutti e due vincano gare quest’anno. Per il campionato dovremo aspettare la seconda parte della stagione per capire dove saremo per lottare. Forse abbiamo davanti a noi la stagione più emozionante degli ultimi trent’anni perché ci sono quattro squadre che hanno chiuso lo scorso anno vicinissime e che ora vogliono vincere. Per noi sarà fondamentale sviluppare bene la vettura e lavorare con i piloti per arrivare pronti. Il resto lo vedremo in pista".