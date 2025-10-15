Vasseur fissa la missione-Austin: "In Texas uniti e decisi a cambiare rotta"

La pista. Il tracciato del COTA misura 5513 metri e offre un’interessante combinazione di curve ad alta, media e bassa velocità, due zone DRS e un dislivello di oltre 40 metri. La salita verso curva uno - a rientrare verso sinistra - è un punto chiave per i sorpassi, così come le curve 12 e 13. Il settore finale presenta cambi di direzione impegnativi e tutta la pista richiede un’attenta gestione degli pneumatici. Le temperature possono superare i quaranta gradi e mettono alla prova sia le power unit che le gomme, che devono fare i conti anche con le caratteristiche dell’asfalto e costituiscono pertanto una variabile importante di cui tenere conto nella pianificazione delle strategie, in qualifica come in gara.