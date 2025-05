Vasseur: "Ferrari a Barcellona per fare altri passi avanti"

Non c'è pausa per la Formula 1, che sbarca a Barcellona per il terzo weekend di gare consecutivo, ultima tappa della tripletta europea. La Ferrari arriva al GP di Spagna dopo la rimonta di Lewis Hamilton a Imola e il bel podio di Charles Leclerc a Monaco. Piccoli passi avanti che secondo Maranello dovrebbero continuare anche in Catalogna. "Il Gran Premio di Spagna segna l’inizio del secondo terzo di stagione e quello di Barcellona è un circuito ben noto a team e piloti. Siamo reduci da due gare positive e a Monaco abbiamo fatto dei passi avanti anche in qualifica. L’obiettivo per il weekend è continuare su questa strada", ha detto il team principal Frederic Vasseur.