F1 Belgio: Norris in pole davanti a Piastri, seconda fila per Leclerc e disastro Hamilton

Si fermano ancora una volta in Q1 a Spa, invece, Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli, come già successo nelle qualifiche Sprint. Il britannico, che partirà dall'ottava fila in 16esima casella in griglia dietro alla Williams di Carlos Sainz, ha tanto amaro in bocca per il settimo tempo cancellato per track limits e buttato fuori dal Q2 dopo un veloce controllo. Un errore all'Eau Rouge evitabile, un rischio di troppo per Hamilton che paga cara l'escursione esterna con l'anteriore destra. L'italiano, invece, non riesce ad andare oltre il 18esimo tempo e partirà dalla nona fila accanto a Colapinto e davanti ai soli piloti Aston Martin Alonso e Stroll.