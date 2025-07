F1 Belgio: Verstappen si prende la Sprint a Spa davanti a Piastri, Leclerc giù dal podio

PIASTRI: "PUNTI IMPORTANTI SONO DOMANI" - Più diplomatico Oscar Piastri, che si "accontenta" del secondo posto: “Mi aspettavo una gara così, ho provato del mio meglio per non dare scia in rettilineo e Max mi ha passato. Buon risultato, ho fatto punti ed è solo la Sprint. I punti importanti arrivano domani, le previsioni sembrano brutte ma non voglio ripetere la Sprint. C’è tanto da esaminare, Spa è la mia pista preferita e non vedo l’ora di scendere in pista per qualifiche e gara”.