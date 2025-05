Vasseur e il silenzio radio con Hamiton: "Non parliamo nei punti critici del giro"

"Are you upset with me or something?" Sei arrabbiato con me o qualcosa del genere? Ha fatto sensazione - nel giro di rientro dopo la fine del GP di Montecarlo - il messaggio radio di Lewis Hamilton, apparentemente indirizzato dal sette volte iridato al suo ingegnere di pista Riccardo Adami e altrettanto apparentemente rimasto senza risposta. A molti è sembrato l'ennesimo episodio del (perdurante) scarso feeling tra sir Lewis e Adami, peraltro il terzo del weekend monegasco dopo l'incomprensione sull'impeding a Verstappe costata ad Hamilton tre posizioni di penalità in griglia e quella - in gara - sul ritardo dello stesso Lewis dal vertice della corsa. A provare a fare chiarezza sull'episodio stesso è stato il Team Principal ferrarista Frederic Vasseur in sede di bilancio: