Pole sprint per Piastri ma Verstappen è in prima fila, Ferrari nell'ombra

Pole position come da pronostico per la McLaren con Oscar Piastri in un minuto, 40 secondi e 510 millesimi (nuovo record della pista) nelle qualifiche Sprint del Gran Premio del Belgio. Il pilota australiano ha staccato di quasi mezzo secondo (477 millesimi) la Red Bull di Max Verstappen e di 618 la MCL39 gemella di Lando Norris, loro pure sotto il precedente record di Spa-Francorchamps. Charles Leclerc chiude quarto con l'unica Ferrari arrivata in fondo alla qualifica e 768 millesimi dal poleman Piastri. Terza fila a sorpresa per Esteban Ocon con la Haas powered by Ferrari e per Carlos Sainz con la Williams. Alle loro spalle l'altra Haas di Oliver Bearman e Pierre Gasly (Alpine), mentre a chiudere la top ten sono Isack Hadjar (Racing Bulls) e un sempre più convincente Gabriel Bortoleto (Sauber).