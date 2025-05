Salvate il soldato Kimi: Antonelli al primo nodo della carriera nel Mondiale

Era tutto previsto, come detto sopra e la reazione del "nostro" è ugualmente... in programma. L'impasse Mercedes a Montecarlo è verosimilmente derubricabile a episodio sfortunato (le Frecce non sono nuove a passaggi a vuoto da quelle parti), più significativa è il weekend di scarsa vena vissuto da Kimi sulla pista "amica" di Imola. Troppa pressione, troppe aspettative, troppe distrazioni. Meglio, molto meglio la relativa calma di Shanghai o Jeddah. Via da parenti, presunti amici, professori e compagni di classe. Un classico del genere. Ecco, forse il "problema" è proprio questo: Kimi è un ragazzo di diciotto anni (avviato ai diciannove) che tra qualche settimana dovrà incastrare gli esami di maturità con quelli... al volante nei Gran Premi del Mondiale. Spetta alla Mercedes proteggerlo e indirizzarlo, a costo (o forse al prezzo) di una necessaria emancipazione da un "contorno" che rischia di rallentarne un processo di crescita che - si sa - in Formula Uno non concede passi falsi, o almeno pochi e già messi nel conto.