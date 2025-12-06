Sci di fondo, CdM: Klaebo fa 101 nella skiathlon di Trondheim

Johannes Klaebo aggiorna a 101 i successi in Coppa del mondo vincendo alla sua maniera la skiathlon di Trondheim, seconda gara del programma di Coppa del mondo sulla pista norvegese. Il supercampione, che vive a pochi metri dallo stadio del fondo, ha tenuto botta nella prima parte di gara in classico, per poi scatenarsi in pattinato in quella che è sembrata una competizione riservata ai padroni di casa, che hanno piazzato otto atleti ai primi otto posti della classifica di giornata. Klaebo ha concluso la sua fatica con il tempo di 43'49"4, con il quale ha preceduto di un nulla Harald Oestberg Amundsen ed Emil Svendsen, fuori dal podio sono rimasti Mattis Stenshagen, Jan Jenssen, Erik Valnes e Andreas Ree. In casa Italia si sono difesi degnamente Elia Barp e Federico Pellegrino, alla fine 15simo e 16simo, mentre Martino Carollo ha finito in crescendo per il 22simo posto, una posizione davanti a Simone Daprà. Davide Graz è 33simo, Francesco De Fabiani 50simo. In classifica generale Klaebo consolida la leadership con 387 punti, alle sue spalle Amundsen con 314.