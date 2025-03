Valzer degli abitacoli: Colapinto, l'incubo di Lawson e Doohan

Yuki Tsunoda preme per prendere il suo posto proprio nella gara di casa, in programma tra due domeniche a Suzuka, lasciandogli il volante della sua VISA Cash App Racing Bulls come compagno di banco del rookie franco-algerino Isack Hadjar. Non sarebbe la prima volta che Helmut Marko procede allo scambio (mica tanto) alla pari. Il precedente - se così vogliamo definirlo - più illustre risale a nove anni fa, quando Daniil Kvyat venne retrocesso alla Toro Rosso, dalla quale salì in Red Bull un certo Max Verstappen che - al debutto con la Red Bull - vinse a Barcellona il suo primo GP. Certo, grazie anche all'autoeliminazione di Lewis Hamilton e Nico Rosberg con le Mercedes tre curve dopo il via del Gran Premio di Spagna,Sempre però che il sedile della V-Carb il povero Liam non lo trovi già occupato da Colapinto, dovendosi a quel punto accontentarsi di un doppio salito carpiato all'indietro nel ruolo di pilota di riserva della Red Bull o di entrambe le squadre della franchigia RB.