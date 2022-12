"Una stagione per tornare competitivi": Alonso scoraggia Ricciardo, Schumacher e... Vettel

FORMULA 1

Lo spagnolo si autopromuove ma nella classifica del Mondiale 2022 è finito dietro all'ormai ex compagno di squadra Ocon

© Getty Images Non si possono sottovalutare le difficoltà del rientro nel Mondiale da titolari, nel caso Vettel avesse bisogno... di un consiglio! Sono necessarie alcune gare o piuttosto un'intera stagione per tornare nel Mondiale al cento per cento competitivi. Per me almeno è stato così ma ora mi sento di nuovo ad un buon livello". Fernando Alonso mette sull'avviso l'ex collega (del quale ha preso il posto al volante dell'Aston Martin) nel caso di eventuali... pruriti da voglia di revival nella massima formula. A pensarci bene, il consiglio si estende ad altri due piloti che al termine del GP di Abu Dhabi di un mese fa hanno preso parte al loro ultimo GP: almeno per il momento.

© Getty Images

Uno lascia il Mondiale dopo dodici stagioni iridate, l'altro dopo un solo biennio: Daniel Ricciardo e Mick Schumacher - di loro stiamo parlando - rivestiranno nel 2023 il ruolo di terzo pilota rispettivamente per Red Bull e Mercedes. Imprevisti a parte, l'australiano ed il tedesco saranno presenti (e pronti!) al via mondiale di Sakhir da membri effettivi di due delle tre grandi potenze della Formula Uno ma con tuta, casco e guanti riposti in un angolo. È principalmente rivolto a loro (molto più che al fresco pensionato Vettel) l'avvertimento di Alonso a proposito delle difficoltà del ritorno al volante da titolare. L'ex ferrarista afferma di aver impiegato un'intera stagione per sentirsi di nuovo al suo livello ma di aver di nuovo ritrovato completa autostima solo quest'anno.

"Tornare in Formula Uno non è mai garanzia che andrà tutto bene, sarai competitivo e ti divertirai come prima. Due anni fa io avevo ovviamente qualche dubbio quando mi sono messo al volante di una Renault R25 e poi nello Young Driver Test di fine 2020. L'anno scorso poi non sono rimasto al cento per cento soddisfatto del mio livello prestazionale. Quest'anno mi sono trovato molto meglio sia con la macchina che con la mia performance e credo di essere pronto per la prossima sfida".

© Getty Images

Meglio però non ricordare al neopilota Aston Martin che il suo Mondiale 2022 si è sì chiuso con un passo avanti nella top ten della classifica finale (da decimo a nono) ma che il suo compagno di squadra Esteban Ocon (undicesimo nel 2021 con sette punti in meno di lui) gli è quest'anno passato davanti, chiudendo ottavo con undici punti di vantaggio...!