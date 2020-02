Toto Wolff: "Mercedes e Hamilton fatti l'una per l'altro"

F1

Annunci ufficiali, per ora, non ce ne sono. Ma Toto Wolff manda un messaggio forte e chiaro sulle intenzioni della Mercedes relative al futuro di Hamilton. "Vorremmo avere l'uomo più veloce in macchina e so che Lewis vuole essere nella macchina più veloce, quindi c'è un ovvio risultato reciproco", ha dichiarato team principal durante la presentazione della livrea della W11 per la stagione 2020 nella sede del Royal Automobile Club di Londra.

"Siamo in giro per il mondo 10 mesi all'anno, ma durante l'inverno ci lasciamo in pace e l'ultima conversazione che ho avuto con lui è stata alla festa di Natale", ha aggiunto Wolf. "Ho grande fiducia nelle capacità del team di attrarre i migliori piloti e Lewis ha dimostrato di essere il miglior pilota nel medio e lungo termine - ha proseguito -. Spero che potremo continuare a fornire il materiale al pilota migliore". L'accordo tra Hamilton e la Mercedes, del resto, scadrà a fine 2020 e a breve le parti dovrebbero iniziare i colloqui per capire le reciproche intenzioni. Intenzioni che Wolf, dal suo canto, sembra aver già espresso in maniera piuttosto chiara.