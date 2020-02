F1, Mercedes: svelata la livrea 2020

In attesa della presentazione ufficiale della W11, in programma venerdì 14 febbraio, la Mercedes ha svelato la livrea per la stagione 2020 di Formula 1 nel corso di una conferenza stampa presso il Royal Club Automobile di Londra. Oltre ai tradizionali argento Mercedes e verde Petronas, tra i colori utilizzati nella grafica della nuova monoposto spicca anche il rosso legato al nuovo sponsor Ineos. Sulla carrozzeria, inoltre, c'è anche una stella in onore del compianto Niki Lauda.