Tecnologie

Il nuovo drone militare di Renault

Forefront è il concept di un veicolo a guida remota utilzzabili dalle forze armate e per lavori gravosi in ambienti usuranti

di Redazione Drive Up
05 Nov 2026 - 11:54
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© Ufficio Stampa

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Si chiama Forefront Concept ed è il nuovo drone a guida remota sviluppato da Renault e John Cockerill. Un veicolo a quattro ruote, elettrico, in grado di percorrere fino a 400 km con una singola carica. Silenzioso e agile, promette operatività in ambienti difficili e persino in scenari da combattimento nella sua configurazione a uso militare. 
Porta una tonnellata
La difesa non è comunque l'unica sua "missione": il Forefront è stato concepito anche per supportare i lavoratori nei cantieri e nelle fabbriche. Infatti, può trasportare carichi fino a una tonnellata di peso. Un fiero scudiero della fanteria ma anche un prezioso aiutante in contesti civili dove è richiesta forza bruta. Senza dimenticare gli interventi di recupero e soccorso durante le calamità naturali, situazioni che potrebbero mettere a rischio la vita degli operatori.
Quasi pronto
L'attività militare resta comunque principale per il progetto, tant'è che al suo sviluppo ha contribuito anche l'esercito francese. Forefront prenderà parte ad alcune esercitazioni sul campo nei prossimi mesi, dove sarà messo alla prova il suo effettivo supporto: "Il concept Forefront, sviluppato insieme a John Cockerill, dimostra il contributo che l'esperienza industriale e tecnologica di Renault Group può offrire a un settore strategico come quello dei veicoli terrestri a guida autonoma, con molteplici applicazioni previste sia in ambito civile sia militare nei prossimi anni", ha dichiarato Fraçois Provost, CEO di Renault.

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