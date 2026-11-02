Antonelli festeggia, Russell 'scappa'. Wolff: "Era sconvolto, momento catastrofico"

Se l'Italia intera e non solo festeggiava, c'è chi ieri non se l'è passata bene in Messico dopo il trionfo Mondiale di Kimi Antonelli. Parliamo di George Russell che, terminata la gara, si è congratulato con il 20enne davanti alle telecamere salvo poi scomparire e lasciare il circuito. Il pilota britannico infatti, non ha partecipato alla festa e non ha preso parte alla consueta sessione con la stampa nel post-gara. Una mancanza che non è passata inosservata e che costerà alla Mercedes circa 5mila euro di multa come rivela Sky Sports: per la FIA tale impegno è obbligatorio.