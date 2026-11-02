FORMULA 1

Antonelli festeggia, Russell 'scappa'. Wolff: "Era sconvolto, momento catastrofico"

La Mercedes, per l'atteggiamento del britannico, verrà multata dalla FIA

02 Nov 2026 - 13:18
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Se l'Italia intera e non solo festeggiava, c'è chi ieri non se l'è passata bene in Messico dopo il trionfo Mondiale di Kimi Antonelli. Parliamo di George Russell che, terminata la gara, si è congratulato con il 20enne davanti alle telecamere salvo poi scomparire e lasciare il circuito. Il pilota britannico infatti, non ha partecipato alla festa e non ha preso parte alla consueta sessione con la stampa nel post-gara. Una mancanza che non è passata inosservata e che costerà alla Mercedes circa 5mila euro di multa come rivela Sky Sports: per la FIA tale impegno è obbligatorio.

Toto Wolff, Team Principal della Mercedes, considera comprensibile l'atteggiamento di Russell: "Ha vissuto un momento catastrofico, difficile da accettare - le parole del 54enne austriaco -. Ma è stato protagonista di un grande gesto di sportività nell’andare a salutare Kimi. Il fatto che non abbia rilasciato dichiarazioni ai media o abbia lasciato la pista prima della festa è normale. Anzi, se fosse rimasto mi avrebbe sorpreso, perché accettare questo non è semplice. Ma tornerà in pista più forte".

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Russell, partito come favorito indiscusso per la vittoria del titolo Mondiale, è stato letteralmente travolto dall'energia e dalla bravura di Antonelli che lo ha battuto più volte, anche dopo grandi rimonte. L'ex Williams, che tornerà a parlare prima del Gp del Brasile, è attualmente al quarto posto nella classifica piloti, scavalcato domenica anche da Verstappen.  

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