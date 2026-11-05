Clemente Russo torna sul ring e avvisa: "Se entro a cavallo preoccupati"
Clemente Russo lancia la pazza idea per l'entrata sul ring in occasione del suo grande ritorno nel match contro Elmaghraby del 21 novembre all'Allianz Cloud di Milano con diretta sulle reti Mediaset
Il 21 novembre Clemente Russo tornerà sul ring a 44 anni contro Mohamed Elmaghraby durante TAF - The Art of Fighting 14 e il match sarà trasmesso su Mediaset. Il due volte argento olimpico è carichissimo e lo dimostra questa clip social in cui ha annunciato una pazza idea: "Momo, non so se me lo permetteranno ma se entro a cavallo preoccupati!".