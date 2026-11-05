Clemente Russo torna sul ring e avvisa: "Se entro a cavallo preoccupati"

Il 21 novembre Clemente Russo tornerà sul ring a 44 anni contro Mohamed Elmaghraby durante TAF - The Art of Fighting 14 e il match sarà trasmesso su Mediaset. Il due volte argento olimpico è carichissimo e lo dimostra questa clip social in cui ha annunciato una pazza idea: "Momo, non so se me lo permetteranno ma se entro a cavallo preoccupati!".