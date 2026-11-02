Commozione iridata per Kimi Antonelli: "Mio nonno sarebbe orgoglioso di me"

Nonostante il titolo, il pilota italiano ha confermato che non utilizzerà il numero uno riservato ai campioni in carica. "Resterò col 12: era il numero del mio mito Senna, è un modo per me per rimanere con i piedi per terra e ripartire da un nuovo punto di inizio per restare concentrato la prossima stagione" ha concluso Antonelli.