Toto Wolff avverte la Red Bull: "Verstappen e Newey in Mercedes? Se Horner resta..."

Il team principal della casa di Stoccarda ha alimentato ulteriormente le voci su un possibile addio del pilota olandese seguito dal direttore tecnico della scuderia austriaca

Il caso di Chris Horner continua a far parlare. Se non sono le inchieste giudiziarie o gli screzi in casa Red Bull, a scatenare l'attenzione sul dirigente inglese ci pensa il collega Toto Wolff, pronto ad alimentare le voci riguardanti un possibile passaggio alla Mercedes del campione del mondo in carica Max Verstappen. Secondo il team principal austriaco tutto girerebbe attorno alla posizione di Horner che potrebbe spingere addirittura Adrian Newey all'addio.

Ovviamente nulla è ancora deciso, ma prima l'incontro fra Wolff e Jos Verstappen, poi gli screzi fra Chris Horner e Helmut Marko hanno aperto nuovi scenari lasciando spazio alle suggestioni di vedere un giorno in Mercedes sia il pilota olandese che il progettista inglese: "Tutto dipende da Max e dalle sue prospettive. Non conosco abbastanza il rapporto tra lui e Helmut - ha chiosato Wolff -. Tutto è sempre possibile in questa folle giostra. Quindi non escluderei nulla".

