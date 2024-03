Verstappen avverte la Red Bull: "Il mio futuro legato a quello di Marko"

formula 1

Il campione del mondo agita le acque in casa Red Bull: "Per me Marko deve restare, sarà decisivo quando dovrò decidere il mio futuro"

Formula 1, le foto del giovedì di prove libere a Jeddah











































© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Parlando dopo le qualifiche del Gp di Jeddah in Arabia Saudita, Max Verstappen ha dato un forte sostegno al suo storico mentore Helmut Marko e ha indicato che il loro futuro alla Red Bull potrebbe essere collegato viste le notizie secondo cui la posizione dell'ottantenne manager austriaco alla supervisione delle due squadre di proprietà della Red Bull potrebbe essere in pericolo. "Da parte mia ho molto rispetto per Helmut e per ciò che abbiamo ottenuto insieme. Arriva da molto lontano e, ovviamente, la mia lealtà nei suoi confronti è molto grande", ha detto Verstappen.

"E inoltre, l'ho sempre detto a tutti all'interno della squadra, a tutti ai vertici, che lui sarà una parte importante nel mio processo decisionale per il futuro, anche all'interno della squadra", ha aggiunto.

"È molto importante che rimanga all'interno della squadra, compresi, ovviamente, tutti gli altri, perché è un lavoro di squadra intero. Ed è molto importante - ha ribadito Verstappen - tenere insieme le persone chiave, perché sento che se un pilastro così importante cade, è anche quello che ho detto alla squadra, questo non va bene per la mia situazione. Quindi sì, sicuramente, per me Helmut deve restare".

