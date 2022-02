Test a Barcellona: Norris è il più veloce, le Ferrari sono subito dietro

FORMULA 1

Solo la McLaren del britannico (ma con le morbide) precede Leclerc e Sainz nella prima giornata di Montmelò. Verstappen stakanovista: 147 giri

I test pre-stagionali di Formula 1 a Barcellona si aprono con le buone prestazioni della Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Alle spalle del più veloce della giornata, Lando Norris su McLaren (1:19.568 con le morbide), il monegasco chiude la prima giornata con le gomme C3 a +0.597. Lo spagnolo lo tallona sull'altra F1-75. George Russell e Lewis Hamilton sono rispettivamente quarto e quinto, mentre Max Verstappen (ben 147 giri) è nono. Primi test a Barcellona: Verstappen sfoggia il numero 1





























































































































































Nel day-1 del Montmelò sono le due Ferrari a prendersi, nel complesso, la scena nella prima uscita pubblica della Formula 1 in vista della stagione 2022. La giornata inaugurale dei test di Barcellona va in archivio con la McLaren del britannico Lando Norris che ha ottenuto il miglior tempo di 1:19.568 con le gomme C4 (morbide). Tuttavia le due Rosse hanno ben figurato. Charles Leclerc (1:20.165) e Carlos Sainz (1:20.416) si sono alternati alla guida della nuova Ferrari F1-75 con gomme C3 (medie): il monegasco al mattino e lo spagnolo al pomeriggio. Da notare come Charles abbia coperto 80 giri e Carlos 73, per un totale di 153 giri. Un dato confortante per la scuderia di Maranello, che quindi può trarre ottimi spunti. Certo, siamo ancora all’inizio e la strada è ancora lunga. Ma l’esordio della F1-75 si è rivelato positivo, con tanti giri e nessun problema di affidabilità, abbinata ovviamente a una più che buona velocità. Quarta e quinta posizione per le due Mercedes di George Russell e di Lewis Hamilton, entrambi con gomme C3 e rispettivamente in 1:20.784 e in 1:20.929. Una W13 che, guardando i lavori sull’assetto che hanno riguardato Lewis, ha ancora da lavorare dal punto di vista del bilanciamento.

Per quanto riguarda la Red Bull di Max Verstappen, l’olandese ha concluso al nono posto, alle spalle di Vettel (Aston Martin), Tsunoda (AlphaTauri) e Alonso (Alpine), con il crono di 1:22.246, ma usando sempre le gomme C2 (dure). E sono state ben 147 le tornate coperte dalla RB18, che ha stupito tutti per le sue forme. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) ha completato la top 10.