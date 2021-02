Sulle Sprint Races" le squadre vogliono vederci chiaro, Red Bull esulta per il congelamento delle power unit

FORMULA 1

Le squadre prendono tempo sulla proposte dell'introduzione dei mini-GP a Montreal, Monza e San Paolo mentre passa l'engine freeze" salva-Red Bull.

di

STEFANO GATTI

Via libera al "congelamento" dello sviluppo delle power unit dal 2022, frenata invece da parte delle squadre sul progetto della sperimentazione delle Sprint Races nei GP del Canada, d'Italia e del Brasile di questa stagione. Queste le principali decisioni prese nella seduta "virtuale" della F.1 Commission che ha riunito appunto le dieci squadre iscritte al Mondiale, la Federazione Internazionale dell'Automobile e Formula One Group.

L'esito del meeting virtuale ha l'effetto immediato di "puntellare" la presenza in Formula Uno della Red Bull anche per i prossimi anni. All'indomani della decisione della Honda (inizio ottobre 2020) di uscire di scena al termine della stagione al via il prossimo 28 marzo in Bahrain, il team austriaco si era fatto avanti per organizzare la gestione "in proprio" della power unit giapponese anche per le prossime stagioni, ricevendo il via libera dalla Honda stessa che, nel frattempo, ha ottenuto di "piazzare" nel team-b dei Tori (Alpha Tauri) il proprio pupillo Yuki Tsunoda. La "conditio sine qua non" posta da Red Bull era però l'accordo - da parte della diretta concorrenza - di ratificare un congelamento dello sviluppo delle PU dal 2022 al 2025. In caso contrario, la Red Bull stessa non avrebbe avuto i mezzi per contrastare Mercedes, Ferrari e Renault. Il team campione del mondo aveva per primo offerto il proprio nulla-osta, così aveva poi fatto "tra le righe" Maranello mentre ad opporsi era stata Renault, decisa a migliorare le prestazioni della propria power unit. Che, per inciso, in caso di mancato accordo sull'engine freeze, avrebbe dovuto da regolamento essere fornita proprio alla Red Bull! La decisione presa oggi potrebbe influenzare anche il mercato piloti del prossimo anno, anzi dei prossimi: perchè - in linea teorica - consente a Max Verstappen di rimanere "title contender" anche nelle prossime stagioni, senza cambiare... casacca. Vedremo.

Sulla proposta "Sprint Races" da cento chlilometri, punteggio dimezzato rispetto al GP classico della domenica e ordine d'arrivo valido come griglia di partenza di quest'ultimo, invece, le squadre hanno.... tirato il freno a mano. Non un "no" definitivo ma una richiesta di più tempo per esaminare potenzialità e controindicazioni dell'iniziativa, che sarebbe destinata poi ad allargarsi dal triplice esperimento 2021 (Montreal-Monza-Interlagos) all'intero calendario. Un primo altolà delle squadre a Stefano Domenicali? Non esattamente: più che altro l'inizio di una "dialettica" che - medio termine - dovrebbe comunque portare buoni frutti per quanto riguarda lo sviluppo della Formula Uno nel solco della sua tradizione. O meglio, della sua identità.