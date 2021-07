Strategia della tensione tra Lewis e Max: Leclerc sfiora il colpaccio. Per Sainz un weekend nell'ombra

FORMULA 1

Il sette volte iridato riapre il Mondiale con una performance controversa e vincente, il ferrarista ottiene i pieni voti.

di

STEFANO GATTI

LEWIS HAMILTON: VOTO 9 A qualcuno il contatto con Max Verstappen alla Copse ha ricordato quello tra Senna e Prost al via del GP del Giapone del 1990: allora come oggi - in un certo senso - in ballo c'era un Mondiale. In questo caso forse qualcosa in più. Comunque la pensiate, Lewis ha pagato la sua penalità ed è riuscito a vincere il GP: per noi basta e avanza.

MAX VERSTAPPEN: VOTO: 8

Di stima, di rispetto e sollievo er lo scampato pericolo. E poi per la "vittoria" nel GP Sprint al debutto sabato. Max manda giù a denti strettissimi il boccone amaro e - come dice lui stesso - guarda avanti. Lassù al vertice la classifica è ora molto più aperta. Tocca a lui provare a chiuderla di nuovo in faccia ad Hamilton. Il duello è destinato a salire ancora di tono, da resa dei conti. È la Formula Uno, bellezza!

CHARLES LECLERC: VOTO 10

Ha fatto tutto bene, tutto giusto ed è mancato tanto così (due giri) al ritorno alla vittoria della Ferrari. Missione solo rimandata al GP dell'Ungheria? Charles mastica amaro quanto forse solo Verstappen. Intanto si prende il secondo gradino del podio ed una centralità di ruolo dentro la Ferrari. Non gli basta, ed è solo la dimostrazione del suo carattere di combattente.

SPRINT QUALIFYING: VOTO 5

Aspettiamo la controprova di Monza. Intanto, la Qualifying Sprint ci convince solo metà. Fin troppo lunga, fin troppo decisiva sul destino del GP "vero". Trattasi di esperimento infatti, con tutte la potenzialità e le incognite del caso.

CARLOS SAINZ: VOTO 6

Un Gran Premio sottotono, quello dello spagnolo. Le colpe non sono tutte sue (vedi il pit stop) ma Leclerc ha pareggiato a Silverstone il podo di Carlos a Montecarlo ed ha preso il largo in classifica: 80 punti a 68. In Ungheria la SF21 è attesa ad un elevato livello di competitività: anche Sainz...!

LANDO NORRIS: VOTO 8

Eclissa il connazionale GEORGE RUSSELL (VOTO 5) nella classifica del GP di casa, difende con successo da Bottas il terzo posto della classifica generale e distanzia nettamente SERGIO PEREZ (VOTO: 3, weekend da incubo per il messicano). Lando è ormai un certezza. Per la McLaren, ma anche per la Mercedes!

VALTTERI BOTTAS: VOTO 6

Un caso sempre aperto. Valtteri ha un superpotere piuttosto scomodo: quello dell'Uomo Invisibile. Terzo podio consecutivo, il sesto del 2021 ma l'acuto continua a latitare, anche quando le premesse (leggi disavventure di Hamilton) gli regalano occasioni per abbandonare il suo splendido anonimato. Il suo sostituto "in pectore" Russell non infierisce: magrissima (e insufficiente) soddisfazione per il finlandese.

DANIEL RICCIARDO: VOTO 7

L'australiano mostra segni di ripresa e sprazzi di competitività (soprattutto rispetto a Norris) ma lo fa appunto ad intermittenza. Ha meno della metà dei punti di Lando e la fiducia del team nei suoi confronti è direttamente proporzionale alla classifica. Lo aspetta un'estate caldissima ed ha i numeri per avanzare in classifica ed offrire un contributo più pesante al team nella sfida alla Ferrari ma l'esito di quella con il compagno di squadra è ormai segnato.