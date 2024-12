Stesso GP, stesso team: Charles e Arthur Leclerc in pista insieme, mai visto prima!

La Ferrari arriva ad Abu Dhabi ancora in corsa per conquistare il suo diciassettesimo titolo Costruttori al termine di quella che è comunque per la Scuderia di Maranello la miglior stagione dall’avvento dell’era ibrida, ormai un intero decennio fa. Non è la prima volta che la squadra arriva in corsa per il titolo all’ultima gara della stagione negli Emirati Arabi Uniti: nel 2010 c’era in palio il titolo piloti e la giornata ebbe il sapore amaro della sconfitta. Anche i precedenti sulla pista mediorientale non sono favorevoli, visto che Yas Marina è, tra i circuiti sui quali la Ferrari non ha mai vinto, quella con più presenze. Questo weekend però, nella sedicesima edizione del GP di Abu Dhabi, il Cavallino Rampante vuole provare a sfatare questo tabù, anche se l'impresa è ardua: rimontare i 21 punti che la separano dalla McLaren in classifica. Serve una tattica da full attack, con la vittoria (e in ogni caso entrambe le SF-24 nelle primissime posizioni) come... punto di partenza del weekend.