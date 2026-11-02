Stallo alla messicana: Ferrari fa i conti con i limiti del rapporto tra i suoi piloti

Il confronto tra due piloti della stessa squadra è sano e motivante fino a quando non lede gli interessi della squadra stessa. Lo ha sottolineato Hamilton nell'immediato dopo gara di Città del Messico. Così era stato ad esempio ad inizio stagione a Shanghai e a Suzuka. Da parte sua, Leclerc ha difeso le sue scelte "messicane", rivendicando il diritto a dare battaglia al limite in quelli che sono i momenti (la partenza, il primo giro di gara) sempre più spesso decisivi di un Gran Premio. Difficile che un chiarimento a... sei occhi con Vasseur possa essere risolutivo (evidentemente non lo è stato quello dopo Monza), visto che - buone intenzioni a parte - l'agonismo della competizione finisce per essere imparabile, soprattutto se la natura del rapporto è quella che è. E questo è un "vulnus" evidente nella prospettiva di una Ferrari sperabilmente in lotta per il titolo 2027, magari in lizza con il neocampione del mondo Antonelli o con lo stesso Verstappen che di (altri) "aiutini" esterni peraltro non hanno proprio bisogno.