"Siamo davanti ma non sappiamo perché". Verstappen: "Ho guidato...sul ghiaccio"

"È andata piuttosto bene ed è la prima volta quest'anno che siamo così forti al via del weekend. Primo turno meglio del secondo in ogni caso. Solo che non sappiamo come facciamo da essere lì e soprattutto perché. Tutto sta a vedere se riusciremo a rimanere su questo livello anche nel prosieguo del fine settimana. Dobbiamo continuare così ma soprattutto c'è da lavorare prime dei prossimi turni per cercare di migliorare sul passo gara senza perdere performance. Se non altro fin qui mi sto divertendo come non mi capitava da molto tempo e ho potuto guidare senza la sensazione di essere... sbattuto di qua e di là dalla mia macchina". Lewis Hamilton sorride con giudizio ma non si illude più di tanto sulle sue chances di brillare nel resto del fine settimana.