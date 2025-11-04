Si accettano miracoli: Ferrari, a San Paolo per rompere il doppio digiuno

Sarà l'anno buono per riportare a Maranello la coppa del vincitore, mettendo a segno la quindicesima vittoria in Brasile? Il trend recente dice che Leclerc si è progressivamente avvicinato a fare centro ma il terzo posto di Austin e il secondo di Mexico City rappresentano solo una tendenza e il formato Sprint del weekend brasiliano aggiunge un'incognita in più. Dal punto di vista mediatico la prima vittoria stagionale ha un significato molto più importante della rincorsa al... secondo posto Costruttori, che attualmente vede i "nostri" in vantaggio di un solo punto sulla Mercedes e di dieci sulla Red Bull. A livello individuale tanto Leclerc quanto Hamilton hanno ormai scarse possibilità di avanzare nella classifica generale: Charles è quinto con quarantotto punti di ritardo da Russell, Hamilton è sesto a sessantaquattro punti dallo stesso Leclerc. Tutto ruota insomma intorno al colpo singolo, a quel podio alto che per la Ferrari è ormai lontano più di un anno. San Paolo farà il miracolo?