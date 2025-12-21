Sci alpino, Cdm gigante Badia: in testa Schwarz e azzurro Vinatzer 15°

L'austriaco Marco Schwarz é al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Cdm in corso in Alta Badia. Dietro di lui, con un fondo perfetto, l'americano River Radamus e l'altro austriaco Stefan Brennsteiner. Per l'Italia - sulla famosa Gran Risa - il migliore é al momento, dopo la prova dei primi trenta atleti al via, il gardenese Alex Vinatzer 15/o. Poi c'è il lombardo Filippo Della Vite, mentre é più indietro il trentino Luca de Aliprandini. La tracciatura stretta ed angolata del tecnico della squadra USA ha creato problemi a molti atleti, anche di punta, spingendoli a girare a volte troppo attorno alle porte e riducendone così la velocità, anche senza errori. Il campione svizzero Marco Odermatt - vincitore delle ultime quattro edizioni di questa gara - ha ad esempio l'11/o tempo, ma con un ritardo di 1 secondo e 71 centesimi . Subito più indietro pure il campione norvegese Henrik Kristoffersen, anche lui già vincitore sulla Gran Risa. Seconda manche alle 13,30.