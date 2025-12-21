Sci Cdm, Sofia Goggia trionfa nel Super G in Val d'Isère

E ancora: "Io strepitosa? Strepitosa no, nella parte alta ho tenuto tantissimo, quando sono arrivata in fondo sapevo di aver sciato con tantissimo margine però oggi è andata bene così, è bastato e portiamo a casa questa vittoria finalmente - ha aggiunto l'azzurra - Al mio livello, per il percorso della mia carriera, se sei sul podio sei sempre contento, vincere è chiaramente più bello ed è quello a cui ambisco perché so che posso stare su quel gradino del podio. Ieri ho buttato via la gara e ce l'ho ancora qua, mi ha fatto veramente male ma l'importante è avere sempre frecce nella faretra da scagliare. Mi sono fatta il regalo di Natale? Il regalo di Natale me lo sono fatta oggi e l'ho fatto alle altre ieri, ora basta elargire regali sono stata fin troppo generosa".