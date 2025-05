Senna all'improvviso: Ayrton, il primo maggio non basta

Ecco allora Sebastian Vettel guidare dodici mesi fa proprio all'Enzo e Dino Ferrari la McLaren MP4/8 del 1993 (l'ultima di Senna prima del fatale passaggio alla Williams) poco prima del via del Gran Premio dell'Emilia Romagna, ecco sir Lewis lo scorso autunno ad Interlagos sulla MP4/5B con la quale il brasiliano vinse nel 1990 il secondo dei suoi tre titoli iridati. Facendo un altro passo, incuriosisce e intriga notare come anche chi oggi è giovane o giovanissimo provi una sincera ammirazione (come minimo curiosità) per Senna e per la sua vicenda. Anche in questo caso non si tratta solo dei semplici appassionati: Senna è un esempio di guida, di stile e di vita anche per i piloti di nuova generazione, e per quelli di Formula Uno in particolare, di fatto "saltando" anche chi ha seguito il brasiliano nell'albo d'oro del Mondiale.